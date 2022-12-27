«Нибулон» планирует осваивать рынок водных перевозок по Дунаю, поскольку активное использование собственного флота на реках Южный Буг и Днепр пока невозможно.

Об этом рассказал в ходе совещания заместитель генерального директора по логистике компании Сергей Калкутин, пишет "Центр транспортных стратегий" .

Также компания будет изучать возможности рейдовой перевалки в этом регионе, используя полученный опыт работы на внешнем рейде порта Николаев.

Кроме того, рассматривается возможность развития железнодорожных перевозок и потенциального увеличения вагонного и тепловозного парка.

В ходе совещания также озвучены результаты работы торгового блока.

Заместитель генерального директора по торговле Владимир Славинский отметил, что в 2021/22 МГ «Нибулона» удалось достичь рекордных показателей по объемам заготовки (5,6 млн тонн) и оборачиваемости сети элеваторов (2,77 оборота).

— С началом полномасштабной войны компания испытала негативное влияние из-за оккупации территорий, где «Нибулон» традиционно имел высокую рыночную долю, и существенное снижение конкурентоспособности речных элеваторов компании, вызванное невозможностью судоходства по внутренним водным путям. Компания приняла эффективные меры для адаптации торговой деятельности к существующим условиям и постепенному наращиванию рыночной доли к привычным уровням, – подчеркнул Владимир Славинский.

Он добавил, что этому, в частности, способствовало строительство филиала «Бессарабский», который стал важным транспортным хабом.

— Компания смогла нарастить объемы экспорта в страны ЕС, поскольку в текущих условиях это направление было наиболее логистически привлекательным. Сейчас принимаются меры по возвращению на рынки стран Азии, что сделает торговую деятельность более гибкой и прибыльной, – подытожил заместитель генерального директора по торговле компании «Нибулон».

Напомним, бывший народный депутат Андрей Вадатурский стал генеральным директором ООО СП «НИБУЛОН» . Он возглавил компанию в связи с трагической гибелью его отца, основателя и гендиректора «НИБУЛОНа» Алексея Вадатурского.