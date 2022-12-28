Недавнее разоблачение предполагаемого российского шпиона в службе внешней разведки Германии свидетельствует о том, что в последние годы власти частично учитывали угрозы со стороны Кремля.

Об этом заявил глава комитета по надзору за разведкой немецкого Бундестага Константин фон Нотц, пишет «Украинская правда» со ссылкой на Bloomberg.

«Все должны принять к сведению, что в стране по-прежнему ведется интенсивная разведывательная деятельность, как во времена холодной войны, и в то время, когда Россия ведет незаконную войну против Украины, мы должны очень внимательно следить за этим. Я буду очень рад, если этот печальный случай побуждает нас критично взглянуть на ситуацию, чтобы мы были в лучшей форме в будущем», — сказал фон Нотц, депутат Бундестага.

Напомним, в США гражданин Израиля Алексей Брейман подозревается в контрабанде к России технологий, используемых для создания ядерного оружия.