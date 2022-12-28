Сегодня, 28 декабря, в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя жительница.

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Он сообщил, что снаряд уже некоторое время находился в груде мусора, который женщина решила поджечь, когда убирала во дворе частный дом. Именно в это время снаряд сдетонировал.

— Женщине порубило ноги. Сейчас она находится в больнице. Погибла домашняя собака, – добавил он.

Дорогие жители Николаева и области! Будьте максимально внимательны. Если вы обнаружили подозрительные предметы или снаряды, оставшиеся после обстрелов военными РФ, то ни в коем случае не прикасайтесь к ним, а срочно звоните по телефону на спецлинию 102.

Напомним, в освобожденной Снегиревке Николаевской области на мине подорвался гражданский . Пострадавший находится в реанимации.