Сегодня, 28 декабря, в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя жительница.
Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Он сообщил, что снаряд уже некоторое время находился в груде мусора, который женщина решила поджечь, когда убирала во дворе частный дом. Именно в это время снаряд сдетонировал.
— Женщине порубило ноги. Сейчас она находится в больнице. Погибла домашняя собака, – добавил он.
Дорогие жители Николаева и области! Будьте максимально внимательны. Если вы обнаружили подозрительные предметы или снаряды, оставшиеся после обстрелов военными РФ, то ни в коем случае не прикасайтесь к ним, а срочно звоните по телефону на спецлинию 102.
Напомним, в освобожденной Снегиревке Николаевской области на мине подорвался гражданский . Пострадавший находится в реанимации.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Сегодня, 28 декабря, в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя жительница.
Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Он сообщил, что снаряд уже некоторое время находился в груде мусора, который женщина решила поджечь, когда убирала во дворе частный дом. Именно в это время снаряд сдетонировал.
— Женщине порубило ноги. Сейчас она находится в больнице. Погибла домашняя собака, – добавил он.
Дорогие жители Николаева и области! Будьте максимально внимательны. Если вы обнаружили подозрительные предметы или снаряды, оставшиеся после обстрелов военными РФ, то ни в коем случае не прикасайтесь к ним, а срочно звоните по телефону на спецлинию 102.
Напомним, в освобожденной Снегиревке Николаевской области на мине подорвался гражданский . Пострадавший находится в реанимации.