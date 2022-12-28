Народный депутат Украины Александр Пасичный провел встречу с председателями общин Николаевского района. Они обсудили вопросы работы критической инфраструктуры и послевоенное восстановление.

Об этом нардеп проинформировал на своей странице в Facebook.

Нардеп провел заседание круглого стола с председателями Черноморской, Степовской, Веснянской, Радсадовской, Нечаянской, Ольшанской, Очаковской, Березанской территориальных общин. На встрече присутствовали начальник 4 отдела Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подполковник Сергей Малько, и.о. председателя Николаевской районной военной администрации Максим Кашуба и глава Николаевского районного совета Анна Коверзнева.

На встрече обсуждались вопросы социального и гуманитарного обеспечения общин района, принятие бюджетов, получение межбюджетных трансферов, планирование послевоенного восстановления разрушений, а также вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения, обеспечивающих жизнедеятельность, безопасность и функционирование населенных пунктов и их критических. инфраструктур.

— Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 03 марта 2022 г. № 194 главы общин бронируют работников, но процедура согласования с Минэкономикой требует времени. И проблема заключается в том, что согласование, к сожалению, приходит позже повестки. За оживленной беседой, иногда и со спорами, обсудили и определились как пройти данное недоразумение, – говорит Александр Пасичный.

За добросовестный труд нардеп также вручил благодарности Юрию Пинькову, Андрею Дмитренко, Николаю Ваучару, Леониду Мухарскому, Виталию Руденко, Алексею Васькову, Сергею Бычкову, Татьяне Щербини, Валерию Хомицкому, Максиму Кашубе, Анне Коверзневой.

— В целом год был очень тяжелым, но мы все вместе выстояли. Каждый вносит свой личный вклад в нашу общую Победу, – добавил нардеп.

Напомним, народный депутат Украины Александр Пасичный отреагировал на просьбу николаевцев установить в их дворе точку выдачи очищенной воды. Пока такая точка уже работает.