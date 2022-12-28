Вечером в среду, 28 декабря, над Николаевской областью сбита часть иранских «шахидов», которые оккупанты запустили на север в сторону Умани.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
— Много ущерба везде. 7 минут назад пролетело 2 мопеда мимо Первомайска в сторону Умани. На радаре не было видно, – написал он.
Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне и Днепре.
Напомним, британская разведка сообщает, что украинские силы противовоздушной обороны все более успешно сбивают дроны-камикадзе «Шахид» иранского производства, которыми Россия начала компенсировать недостаток собственных ракет.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Вечером в среду, 28 декабря, над Николаевской областью сбита часть иранских «шахидов», которые оккупанты запустили на север в сторону Умани.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
— Много ущерба везде. 7 минут назад пролетело 2 мопеда мимо Первомайска в сторону Умани. На радаре не было видно, – написал он.
Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне и Днепре.
Напомним, британская разведка сообщает, что украинские силы противовоздушной обороны все более успешно сбивают дроны-камикадзе «Шахид» иранского производства, которыми Россия начала компенсировать недостаток собственных ракет.