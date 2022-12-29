Скандальная фирма «Ростдорстрой» получила подряд на реконструкцию автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» в 2023 году. Стоимость работ – 131,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

В частности, Служба автомобильных дорог в Николаевской области заключила прямой договор с ООО «Ростдорстрой» на реконструкцию участка трассы «Благовещенское-Николаев» за 131 миллион 794 тысяч 94 гривны.

Начальная точка ремонта автодороги Конечная точка ремонта автодороги

Договор с компанией был заключен 26 декабря 2022 года.

Подрядчик должен будет до 20 декабря 2023 выполнить реконструкцию автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев», в частности: устройство фундамента и покрытие трассы.

Напомним, что скандальная фирма «Ростдорстрой» была одной из двух, которую раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Николаевскую область еще в 2019 году. Тогда и. председателя Службы автомобильных дорог Николаевской области пожаловался Владимиру Зеленскому на две компании, постоянно срывающие тендеры, а именно «Полтавастройцентр» и «Ростдорстрой» бизнесмена Араика Амирханяна.

В свою очередь Владимир Зеленский дал поручение подчиненным сделать все возможное, чтобы эти компании больше не участвовали в тендерах и не допускались к ремонту дорог.

— Можете позвонить этим двум компаниям и сказать, что мы их больше не видим участниками открытых и честных торгов. Эти люди не хотят работать по правилам, – заявил Владимир Зеленский.

Однако после этого компании продолжили участвовать в дорожных тендерах и одерживать в них победу.

Кроме того, в декабре 2020 года действующий глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что хочет, но не имеет возможности не допускать на тендеры скандальные фирмы-монополисты, которые делают некачественные ремонты, а в случае проигрыша торгов ведут себя как «тендерные тролли», затягивая процесс заключения договора в судах и других инстанциях.