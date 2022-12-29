54% украинцев считают, что украинскую православную церковь московского патриархата необходимо запретить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

78% украинцев считают, что государство так или иначе должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине. Еще 24% выступают за несколько более «мягкий» подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не следует вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась менять название.