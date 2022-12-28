Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась изменять название.

Позицию церкви высказал глава Юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Закон, недавно признанный решением Конституционного Суда Украины (КСУ) правомерным, обязывает церковь указать в своем названии принадлежность к России.

— Конституционный Суд признал закон о переименовании конституционным. В то же время, следует отметить, что Решение Конституционного Суда не обязывает Украинскую Православную Церковь изменить свое название, оно только касается соответствия закона о переименовании Конституции Украины, — сказал Бахов.

По его словам, в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об Украинской Православной Церкви.

— Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в Киеве. Все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине, — сказал Бахов.

Таким образом, Александр Бахов считает, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к Украинской Православной Церкви.

Напомним, что Митрополит Николаевский и Богоявленский Православной Церкви Украины Владимир считает, что государство может вмешиваться в дела церкви, если оно нарушает законы. Таким образом, он поддерживает запрет УПЦ (МП) на территории страны, поскольку обыски в храмах организации выявили ее антиукраинскую деятельность.

Напомним, СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП российские паспорта и пропуски оккупантов.

В Харьковской области СБУ обнаружила в УПЦ МП сотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов.

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине , а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по УПЦ (МП). Теперь Кабмин должен в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады по аконопроекту, который сделает невозможным деятельность в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.