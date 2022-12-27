Митрополит Николаевский и Богоявленский Православной Церкви Владимир считает, что государство может вмешиваться в дела церкви, если она нарушает законы. Таким образом, он поддерживает запрет УПЦ (МП) на территории страны, поскольку обыски в храмах организации выявили ее антиукраинскую деятельность.

Об этом он сказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Митрополит Николаевский и Богоявленский Православной Церкви Владимир

— Как бы мы ни были отделены, мы живем в Украине, которая имеет свою Конституцию, есть свой язык, свое государство, свой народ. Мы должны руководствоваться здесь тем, чем есть. Если мы слышим, что уже не первый год, а в этом году более интенсивно, проводят обыски в митрополиях, храмах, находят страшные вещи — провокационную литературу, что хочешь. На востоке оружие было, кормили рашистов. Ну как государство должно на это реагировать? Конечно, как страна. Я живу в городе Николаеве, я не могу не выполнять какие-либо постановления, я не могу жить отдельно. Конечно, никто не может вмешиваться, если все в порядке. Но если есть большие нарушения? – сказал он, комментируя возможность запрета УПЦ.

Напомним, СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП российские паспорта и пропуски оккупантов.

В Харьковской области СБУ обнаружила в УПЦ МП сотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов.