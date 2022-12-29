Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 29 декабря, отреагировал на новый массированный ракетный удар России.

Глава государства поблагодарил бойцов Воздушных сил и зенитчиков, которые успешно отразили вражескую атаку и сбили 54 ракеты и 11 ударных дронов. Он сообщил, что энергетики и ремонтные бригады делают все, чтобы ликвидировать последствия нескольких попаданий.

На вечер 29 декабря отключения света действуют в большинстве областей Украины , самая сложная ситуация – в Киевской области и Киеве, Львовской области, Одессе и области, Херсоне и области, в Винницкой и Закарпатской областях. Но, как подчеркнул президент, «это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО».

— С каждым таким ракетным ударом Россия только глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет, – сказал Владимир Зеленский.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак на объекты критической инфраструктуры нарушение электроснабжения зафиксировано в Харькове, Львове, Одесской области.