Из бюджета Николаева на нужды Вооруженных сил Украины в 2022 году выделили 121 миллион гривен.
Как пишут «НикВести», об этом говорится в отчете Николаевского городского головы за 2022 год, опубликованном в газете «Южная правда».
Отмечается, что эти средства были направлены на нужды регулярных воинских частей, николаевского подразделения терробороны, районных территориальных центров коплектования и соцподдержки (военкоматов), а также выполнение мероприятий национального сопротивления местного значения.
Также по запросу военных частей горсовет передал на нужды украинской армии автобусы, коммунальную технику (тракторы, экскаваторы, погрузчики и т.п.), компьютерную технику, мебель и другое.
Напомним, в 2022 году из областного бюджета Николаевщины было выделено 316 миллионов гривен на охрану военного положения, общественную безопасность и терроборону.
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Из бюджета Николаева на нужды Вооруженных сил Украины в 2022 году выделили 121 миллион гривен.
Как пишут «НикВести», об этом говорится в отчете Николаевского городского головы за 2022 год, опубликованном в газете «Южная правда».
Отмечается, что эти средства были направлены на нужды регулярных воинских частей, николаевского подразделения терробороны, районных территориальных центров коплектования и соцподдержки (военкоматов), а также выполнение мероприятий национального сопротивления местного значения.
Также по запросу военных частей горсовет передал на нужды украинской армии автобусы, коммунальную технику (тракторы, экскаваторы, погрузчики и т.п.), компьютерную технику, мебель и другое.
Напомним, в 2022 году из областного бюджета Николаевщины было выделено 316 миллионов гривен на охрану военного положения, общественную безопасность и терроборону.