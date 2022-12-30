Разрушенный обстрелом россиян травмпункт николаевской БСМП

В результате российских обстрелов в Николаеве было повреждено 16 городских лечебных заведений: у них выбиты окна, двери, изуродованная крыша.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в отчете за 2022 год, опубликованном в газете «Южная правда», пишут «НикВести».

Отмечается, что больше всего пострадал травмпункт на базе больницы скорой медицинской помощи, в котором разрушена часть здания.

На восстановление лечебных учреждений из городского бюджета было выделено около 16 миллионов гривен. На сегодняшний день во всех больницах есть запас ОСБ-плит и продолжаются ремонты с заменой поврежденных оконных блоков, стеклопакетов, дверей, восстановление кровель.

Ранее сообщалось, что из бюджета Николаева на нужды Вооруженных сил Украины в 2022 году выделили 121 миллион гривен.