Взорванный оккупантами мост при выезде из Снигиревки в сторону Херсона

В 2023 году планируют капитально отремонтировать два моста возле деоккупированной Снигиревки Николаевской области. Стоимость работ составляет 300 миллионов 792 тысячи 500 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro, пишут «НикВести».

К концу декабря 2022 года Служба автомобильных дорог в Николаевской области заключила два прямых договора на капитальный ремонт мостов возле Снегиревки. Первый – на ремонт моста на автодороге «Калиновка – Снегиревка» (в направлении Николаева, – прим.) стоимостью 113 миллионов 944 тысячи 813 гривен. Подрядчик – акционерное общество «Ю АР ДИ УКРАИНСКИЕ ДОРОГИ».

Второй договор Служба автодорог украла на капитальный ремонт моста на автодороге «Казанка-Снигиревка» (в направлении Херсона – прим.) стоимостью 186 миллионов 847 тысяч 687 гривен. Подрядчик – ООО «УКРТРАНСМОСТ».

Все работы по капитальному ремонту двух мостов подрядные компании должны будут завершить к 20 декабря 2023 года.

Напомним, что в ноябре 2022 года российские оккупанты пытались замедлить продвижение ВСУ. Для этого захватчики разрушили не менее 11 мостов и переправ в Херсонской области. В частности, мост при выезде из Снегиревки в сторону Херсона.