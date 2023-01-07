В Энергодаре Запорожской области оккупанты заставили примерно 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

— Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта, говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе сообщают, что, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из обращения украинскую гривну.

Также, по данным Генштаба, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Напомним, захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта РФ.