Официальный Стокгольм не может выполнить все условия, которые Анкара поставила для одобрения вступления Швеции в НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Reuters.

– Турция подтверждает, что мы сделали то, что мы обещали сделать, но они также говорят, что хотят то, чего мы не можем или не хотим им дать, – сказал Ульф Кристерссон.

В то же время, по его словам, Швеция уверена, что Турция все же одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Швеция и Финляндия смогут присоединиться к НАТО, когда все страны НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 стран НАТО вступление Швеции и Финляндии пока не ратифицировали Турцию и Венгрию. Венгрия заявила о планах ратифицировать протоколы в феврале следующего года.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО в 2023 году.