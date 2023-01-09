Официальный Стокгольм не может выполнить все условия, которые Анкара поставила для одобрения вступления Швеции в НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Reuters.
– Турция подтверждает, что мы сделали то, что мы обещали сделать, но они также говорят, что хотят то, чего мы не можем или не хотим им дать, – сказал Ульф Кристерссон.
В то же время, по его словам, Швеция уверена, что Турция все же одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО.
Швеция и Финляндия смогут присоединиться к НАТО, когда все страны НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 стран НАТО вступление Швеции и Финляндии пока не ратифицировали Турцию и Венгрию. Венгрия заявила о планах ратифицировать протоколы в феврале следующего года.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО в 2023 году.
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Официальный Стокгольм не может выполнить все условия, которые Анкара поставила для одобрения вступления Швеции в НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Reuters.
– Турция подтверждает, что мы сделали то, что мы обещали сделать, но они также говорят, что хотят то, чего мы не можем или не хотим им дать, – сказал Ульф Кристерссон.
В то же время, по его словам, Швеция уверена, что Турция все же одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО.
Швеция и Финляндия смогут присоединиться к НАТО, когда все страны НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 стран НАТО вступление Швеции и Финляндии пока не ратифицировали Турцию и Венгрию. Венгрия заявила о планах ратифицировать протоколы в феврале следующего года.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО в 2023 году.