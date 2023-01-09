После вступления в НАТО Финляндия не намерена размещать у себя ядерное вооружение.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает Yle.

Он подчеркнул, что Хельсинки не выдвигали предварительных условий для подачи заявления о вступлении в НАТО, поскольку не хотела ограничивать свои оперативные возможности.

Хаависто подчеркнул, что ядерное оружие не будет допущено на финскую землю, даже если членство станет реальностью, добавив, что членство Финляндии в НАТО укрепит как сотрудничество ЕС и НАТО, так и сотрудничество Северных стран.

Глава МИД страны добавил, что основные направления внешней политики не изменятся, но ЕС и дальше будет оставаться главным внешнеполитическим партнером Финляндии, а фундаментальной опорой сотрудничества является реализация прав человека.

Ранее сообщалось, что официальный Стокгольм не может выполнить все условия, которые поставила Анкара для одобрения вступления Швеции в НАТО.