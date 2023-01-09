В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину.

Об этом заявил представитель правительства на брифинге в понедельник, 9 января, сообщает Reuters.

На прошлой неделе Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. В то же время США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.

Вице-президенты немецкого Бундестага выступили за поставку немецких основных боевых танков Leopard после обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставки танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.

Напомним, Германия передала Словакии первый танк Leopard 2A4 — ими заменят советские боевые машины пехоты (БМП), ранее переданные Украине.