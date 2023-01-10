Тысячи жителей Калифорнии эвакуировались из-за сильных штормов, оползней и наводнений

Власти штата сообщили, что пятилетнего мальчика унесло потоком воды, пишет Washington Post.

Тысячам жителей Монтесито было приказано эвакуироваться в понедельник из-за сильного дождя. Около полуфута (15 см) дождя выпало в соседней Санта-Барбаре к вечеру понедельника и около 13 дюймов на перевале Сан-Маркос в горах на северо-востоке.

— Насколько нам известно, это исторический рекорд количества дождя в этом месте, – сказал на пресс-конференции Эрик Болдт, метеоролог офиса метеорологической службы в Лос-Анджелесе.

По словам представителя офиса шерифа округа Сан-Луис-Обиспо Тони Сиполла, мальчик и его мать ехали в школу около 8 утра, когда вода на дороге снесла машину в соседний ручей.

— Оба либо выпрыгнули, либо вышли из транспортного средства, и их обоих унесло в течение, – сказал он.

По его словам, соседям удалось спасти мать, но мальчика потянуло вниз по течению к реке Салинас. Подводно-поисковая группа милиции искала мальчика семь часов, но около 15 часов. они прекратили поиски, потому что это стало очень опасным для дайвинг-группы, сказал Сиполла. По его словам, полиция надеется на изменение погоды, чтобы возобновить поиски.

Напомним, в декабре 2022 года около 15 миллионов человек в более чем десяти штатах США оказались в условиях масштабного зимнего циклона, тысячи авиарейсов задержаны, движение транспорта в отдельных регионах временно заблокировано.