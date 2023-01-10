Минобороны Армении сообщило Организации договора о коллективной безопасности, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения ОДКБ.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил премьер Армении Никол Пашинян, пишет «Европейская правда».

— Министр обороны Республики Армения в письменном виде проинформировал объединенный штаб ОДКБ, что мы не считаем целесообразным проведение таких военных учений на территории Республики Армения в этой ситуации. В этом году эти военные учения не состоятся, – сказал Никол Пашинян.

Комментируя сообщение о том, что Армения поставила России ультиматум по поводу того, что если Лачинский коридор не будет открыт до 10 января, Армения выйдет из ОДКБ, Никол Пашинян ответил.

— Я не считаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать об этой ситуации, уже было сказано, и по большому счету добавить нечего, — сказал он.

Напомним, в сентябре в столице Армении Ереване возле центра искусств «Гафесчан», где с визитом находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прошел митинг за выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военного союза во главе с Россией.