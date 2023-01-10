Копенгаген и Киев разрабатывают соглашение о побратимстве между городами, рассчитанное по меньшей мере на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Экономического управления муниципалитета Копенгагена.

Отмечается, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к мэру Копенгагену Софи Хесторпу Андерсену о заключении соглашения о побратимстве между городами.

«Копенгаген поддерживает украинцев и Киев. Через год мы приняли несколько тысяч украинцев и делаем все возможное, чтобы помочь им в тяжелое время. Но я надеюсь, что мы можем сделать еще больше для их Родины в состоянии войны, внеся вклад в восстановление Киева. Таким образом, мы можем помогать от одной столицы к другой, и мы можем еще лучше объединить наше население», — сказала Софи Хесторп Андерсен.

Сообщается, что управление экономики Копенгагена уже подготовило проект соглашения о побратимстве на основе предложения Киева.

Мэр по трудоустройству и интеграции Копенгагена Йенс-Кристиан Люткен отметила, что соглашение даст большие возможности как для Копенгагена, так и для Украины, как в культурном, человеческом, так и в экономическом плане.

Первоначально сделка рассчитана на три года.

Напомним, украинский документальный проект «Хащи» побывал в Николаеве и снял фильм о том, как жив город во время войны.