Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее декларацию о партнерстве, которая определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, в состоявшейся в штаб-квартире Альянса церемонии подписания приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Вскоре состоится пресс-конференция, во время которой будет представлено содержание подписанного документа.

Ранее сообщалось, что Финляндия после вступления в НАТО не намерена размещать у себя ядерное вооружение.