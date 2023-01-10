Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее декларацию о партнерстве, которая определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.
Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, в состоявшейся в штаб-квартире Альянса церемонии подписания приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Вскоре состоится пресс-конференция, во время которой будет представлено содержание подписанного документа.
Ранее сообщалось, что Финляндия после вступления в НАТО не намерена размещать у себя ядерное вооружение.
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Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее декларацию о партнерстве, которая определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.
Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, в состоявшейся в штаб-квартире Альянса церемонии подписания приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Вскоре состоится пресс-конференция, во время которой будет представлено содержание подписанного документа.
Ранее сообщалось, что Финляндия после вступления в НАТО не намерена размещать у себя ядерное вооружение.