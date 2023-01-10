Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все оружие, в котором она нуждается.
Об этом она сказала во время брифинга.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Киев должен получить все необходимое оружие для защиты от российской агрессии.
— Это значит, конечно, передовые системы ПВО, но и другие виды передового военного оборудования, сколько необходимо для защиты Украины, — добавила она.
Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что поддерживает подход ЕС к большим поставкам военного оборудования Украине.
— Потому что мы знаем, что они борются за свое будущее, но также за наши общие ценности, — подытожил он.
Напомним, в настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину.
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все оружие, в котором она нуждается.
Об этом она сказала во время брифинга.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Киев должен получить все необходимое оружие для защиты от российской агрессии.
— Это значит, конечно, передовые системы ПВО, но и другие виды передового военного оборудования, сколько необходимо для защиты Украины, — добавила она.
Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что поддерживает подход ЕС к большим поставкам военного оборудования Украине.
— Потому что мы знаем, что они борются за свое будущее, но также за наши общие ценности, — подытожил он.
Напомним, в настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину.