Российские захватчики лишили доступа к Запорожской атомной электростанции полторы тысячи ее сотрудников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Они отказались получать русские паспорта и подписывать контракт с Росатомом. Теперь оккупанты ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников через «национализацию» квартир уехавших местных жителей.

Напомним, в Энергодаре Запорожской области кафиры заставили примерно 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.