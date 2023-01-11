Российские захватчики лишили доступа к Запорожской атомной электростанции полторы тысячи ее сотрудников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Они отказались получать русские паспорта и подписывать контракт с Росатомом. Теперь оккупанты ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников через «национализацию» квартир уехавших местных жителей.
Напомним, в Энергодаре Запорожской области кафиры заставили примерно 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.
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Российские захватчики лишили доступа к Запорожской атомной электростанции полторы тысячи ее сотрудников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Они отказались получать русские паспорта и подписывать контракт с Росатомом. Теперь оккупанты ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников через «национализацию» квартир уехавших местных жителей.
Напомним, в Энергодаре Запорожской области кафиры заставили примерно 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.