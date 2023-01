видео NEW Селище Квітневе після обстрілів військами РФ Селище Вітовського району на Миколаївщині Селище Вітовського району на Миколаївщині NEW Заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Миколаєві Брифінг за результатами робочої поїздки Брифінг за результатами робочої поїздки Розбомблене російськими військами смт Первомайське Миколаївської області Миколаївської області Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали у Миколаєві Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу єНовини Миколаїв 21/12/22 Поранені в Очакові / Відновлення інфраструктури Поранені в Очакові / Відновлення інфраструктури З мерії Миколаєва зникло догоре обладнання центру енергоефективності Техніка знаходилась на балансі КП Техніка знаходилась на балансі КП Боєць із Миколаєва про ситуацію під Бахмутом «Стоять рашистські танки та арта, ворог ходить у розвалку» «Стоять рашистські танки та арта, ворог ходить у розвалку» У Миколаєві запрацював унікальний «Пункт незламності» З пекарнею всередині З пекарнею всередині єНовини Миколаїв 07/12/22 День ЗСУ / Пункти обігріву / Новий графік єНовини День ЗСУ / Пункти обігріву / Новий графік єНовини єНовини Миколаїв 06/12/22 День волонтерів / Партія техніки від Дортмунда День волонтерів / Партія техніки від Дортмунда

