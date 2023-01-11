В России некоторых раненых солдат отправляют обратно на войну сразу после лечения без прохождения реабилитации.

Об этом заявила член российского Совета по правам человека, пишет РБК-Украина.

— Мы узнали о ситуации, в которой бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и лечению, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт, – заявила она.

По ее словам, такие действия сводят на нет лечение, из-за чего некоторые оккупанты могут стать инвалидами. Она добавила, что РПЧ получила сообщение о подобных случаях в Донецком травматологическом центре и одной из клиник в Москве.

Напомним, украинская разведка прогнозирует начало дополнительной мобилизации в России 15 января. Будет мобилизовано до полумиллиона россиян, проект соответствующего указа уже существует.