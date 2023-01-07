Украинская разведка прогнозирует начало дополнительной мобилизации в России 15 января. Будет мобилизовано до полумиллиона россиян, проект соответствующего указа уже существует.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей заявил, что в этот раз мобилизация будет проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Она коснется мужчин, работающих как в социальных сферах, так и в «отраслях, приносящих доходы российской экономике».

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников не видит на сегодняшний день необходимости в массовой мобилизации. При этом он добавил, что ситуация на фронте может измениться в любой момент.