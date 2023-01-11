Франция в конце 2022 передала Черниговской области конструкции для восстановления трех мостов. Один из них уже собрали.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Первый из трех мостов собрали и установили на балки. Проезжая часть готова к эксплуатации – специальное покрытие износа нанесли еще на заводе.

В настоящее время идет подготовка к устройству переходных монолитных плит. После этого начнутся работы по устройству подходов моста, а дальше движение транспорта.

Модульные мосты от Франции устанавливают вместо разрушенных в результате боевых действий. За февраль-март 2022 года в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. После увольнения области уже возобновили проезд на 20 локациях.

Напомним, Швеция станет четвертой европейской страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для возобновления движения транспорта там, где в результате российской военной агрессии были разрушены мостовые переходы.