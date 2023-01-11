Государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за границей, на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

— Усовершенствованная «Укроборонпромом» мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных, – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно стандарту при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198, на расстоянии 10 метров – 70, а на расстоянии 15 метров – 41 единиц. У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

Ранее государственный концерн «Укроборонпром» заявил, что переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника.