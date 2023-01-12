За прошедшие сутки, 11 января, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине, а также Бахмут, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецк.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 12 января.
В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Времен Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Также россияне совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.
В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В течение 11 января украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 (известный как «Аллигатор»), а также два разведывательных беспилотника типа «Орлан-10». А ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса россиян.
В Генштабе также сообщили, что вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области российские оккупанты построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые перед этим обустраивались под полевой госпиталь.
Напомним, компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.
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За прошедшие сутки, 11 января, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине, а также Бахмут, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецк.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 12 января.
В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Времен Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Также россияне совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.
В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В течение 11 января украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 (известный как «Аллигатор»), а также два разведывательных беспилотника типа «Орлан-10». А ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса россиян.
В Генштабе также сообщили, что вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области российские оккупанты построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые перед этим обустраивались под полевой госпиталь.
Напомним, компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.