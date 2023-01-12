За прошедшие сутки, 11 января, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине, а также Бахмут, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецк.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 12 января.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Времен Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Также россияне совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В течение 11 января украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 (известный как «Аллигатор»), а также два разведывательных беспилотника типа «Орлан-10». А ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса россиян.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреливали районы Двухлетнего, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Терны в Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещивка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении под обстрелами были Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого воздействия испытали Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от огня россиян пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавные Запорожской области и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.

В Генштабе также сообщили, что вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области российские оккупанты построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые перед этим обустраивались под полевой госпиталь.

Напомним, компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.