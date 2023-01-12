За 11 января русская армия потеряла убитыми еще 430 солдат. В общей сложности за 323 дня вторжения россияне недосчитались 113 990 своих военных.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери оккупантов в технике:
Напомним, за минувшие сутки, 11 января, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине, а также Бахмут, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Клищиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка.
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За 11 января русская армия потеряла убитыми еще 430 солдат. В общей сложности за 323 дня вторжения россияне недосчитались 113 990 своих военных.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери оккупантов в технике:
Напомним, за минувшие сутки, 11 января, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине, а также Бахмут, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Клищиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка.