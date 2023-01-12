За 11 января русская армия потеряла убитыми еще 430 солдат. В общей сложности за 323 дня вторжения россияне недосчитались 113 990 своих военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери оккупантов в технике:

танков - 3094;

боевых бронированных машин - 6159;

артиллерийских систем - 2082 (+2);

РСЗО - 437;

средств ПВО - 218 (+1);

самолетов - 285;

вертолетов - 276 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня - 1865 (+3);

крылатых ракет - 723;

кораблей /катеров - 17;

автомобильной техники и автоцистерн - 4 826;

специальной техники - 184 единицы.

Напомним, за минувшие сутки, 11 января, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине, а также Бахмут, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Клищиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка.