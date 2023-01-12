В Николаеве с 5 января начал функционировать пункт выдачи питьевой воды, который будет обслуживать людей в режиме 24/7.

Об этом в своем репортаже сообщает Общественное Николаев .

Пополнить свои питейные запасы николаевцы могут возле школы №46 по адресу улица 9-я Продольная, 10. Этой возможностью уже воспользовался мужчина по имени Евгений с которым пообщались журналисты.

— Такие пункты очень важны. Даже стряпать дома. На два-три дня достаточно четырех баклажек. Грубо говоря – это 24 литра, – комментирует горожанин.

Пункт удалось открыть при материальной поддержке благотворительного фонда «Решительные» и украинского певца Ивана Дорна.

Общественный деятель Евгений Корольков прокомментировал, почему пункт обустроили на территории учебного заведения.

— Мы искали, как это сделать и оказалось, лучший вариант — сделать в школах и детских садах скважину, систему очистки и свободный доступ, свободную выдачу для людей. Таким образом, мы людям даем воду и на будущее для детей, для садиков, для школ будет чистая питьевая вода вариант создания системы очистки в школах и детских садах предоставляет населению свободный доступ к очищенной воде и в будущем обеспечит ею образовательные заведения, - сказал Евгений Корольков.

Представитель компании, устанавливавшей систему очистки воды, описал процесс очистки.

– Вода попадает сюда из скважины. Берет свое начало из автоматики, затем поступает на первый механический фильтр, задерживающий песок. Далее она попадает в систему обратного осмоса. В этой системе стоит механический картридж, который задерживает примеси. Далее вода из этого картриджа поступает на мембраны, в которых как раз и проходит процесс фильтрации, – рассказал Сергей Семонович.

Пока в Николаеве все чаще открываются подобные пункты разлива, ознакомиться с актуальными адресами раздачи воды можно по ссылке .