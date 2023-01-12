Зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает Польское радио.

При этом источники в Минобороны и канцелярии президента добавили, что это произойдет после ближайших выходных, то есть с 16 января.

В Польшу также прибудут и военнослужащие Бундесвера, пребывание которых на польской территории обусловлено несколькими уровнями, в том числе оборонными ведомствами и военным командованием двух стран.

Напомним, учения украинских войск по использованию систем противовоздушной обороны Patriot начнутся уже в январе 2023 года и продлятся несколько месяцев.