Самолет F-16

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире ZDF.

– Я считаю, что Украине нужны боевые самолеты, – сказал Джеймс Ставридис.

В частности, он выступает за предоставление Киеву польских истребителей МиГ-29 и американских F-16.

По словам Джеймса Ставридиса, МиГ-29 можно поставить напрямую, и украинцы знают, как ими управлять. Что касается второго типа самолетов, то эта схема займет больше времени, но украинские пилоты довольно быстро могли бы научиться управлять F-16: Это относительно простой самолет, который легко освоить.

Адмирал США также назвал поставки западных танков в Украину «критически важными». Этот вид вооружения украинских войск важен для наземного боя, независимо от того, из какой страны НАТО прибыли танки.

Тем не менее, по его словам, российские нападающие более успешны «в небе», чем на земле. Именно поэтому Украина должна и дальше получать поддержку в защите своего воздушного пространства.

— Это означает, например, батареи Patriot, поставляемые в Соединенные Штаты, а затем, возможно, и Германию, — сказал Джеймс Ставридис.

Вместе с тем, бывший командующий разделяет оценку начальника Генерального штаба США Марка Милли по ходу войны.

- Вопрос Крыма, в частности, будет очень сложным, - сказал он.

Напомним, Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее право на партнерство, которое определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.