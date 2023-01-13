Верховная Рада лишила мандатов пяти пророссийских депутатов - Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.

Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на комментарий народного депутата фракции «Голос» Ярослава Железняка.

Вопрос рассматривался с блокировкой трибуны.

— Из-за потери гражданства (президент подписал Указ, – прим.) депутатов: Виктора Медведчука – 320 – за (на фото голосования за этот вопрос, – прим.), Тараса Козака – 317 – за; Андрея Деркача – 314; Рената Кузьмина – 319 – за. Из-за собственного заявления – Андрея Аксенова – 294 за, – сообщил Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк отметил, что голосование «происходило это со скандалом с самого утра».

— Сначала 40 минут была дискуссия когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов пятерых депутатов. Предложения Коалиции были: рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило). Предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов, – рассказал нардеп.

По его словам, депутатов лишили мандатов после трех голосований и блокировки трибуны.

Нардеп Алексей Гончаренко также опубликовал видео из зала Рады. По его словам, нардепы добились, чтобы вопрос лишения мандатов Медведчука и компании состоялся в первую очередь, потому что власти хотели рассмотрение вопроса затянуть.

В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада очищается от фанатов Владимира Путина.

— На сегодняшний день 10 депутатов потеряли мандаты. 6 – от ОПЗЖ и еще 4 – с их политической орбиты. Будет еще больше. Но законным и конституционным способом. Он длиннее, чем нам самим хотелось бы. Зато не дает коллаборантам шансов на обжалование, – написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборантов и госпредателей Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина