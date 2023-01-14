Алексей Данилов

Все народные депутаты Верховной Рады Украины IX созыва, избранные от «Оппозиционной платформы – За жизнь», должны быть лишены мандатов, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Такое мнение секретарь СНБО выразил, 13 января, в ходе национального телемарафона, сообщают «НикВести».

Позиция Алексея Данилова состоит в том, что избранники от «ОПЗЖ» должны понести коллективу политическую, а не индивидуальную ответственность из-за отсутствия морального права находиться в зале парламента после полномасштабного российского вторжения.

«Ни один депутат от ОПЗЖ не имеет морального права в зале Верховной Рады. Это пророссийская партия. Я бы хотел, чтобы депутаты ответственно относились и понимали с кем они имеют дело. Это опасные рецидивы. Они должны уйти из Совета. Взять свои вещи и отправиться на все четыре стороны», - сообщил Алексей Данилов.

Напомним, 13 января Верховная Рада Украины приняла решение о лишении депутатских мандатов 5 парламентариев от «ОПЗЖ», в том числе Виктора Медведчука, Рената Кузьмина, Тараса Козака, а также внефракционных Андрея Деркача и Андрея Аксенова.