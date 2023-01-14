Нардеп Александр Пасичный посетил с рабочим визитом начальника Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Сергея Белого.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сотрудники ТЦК выполняют свои обязанности по обеспечению выполнения законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации на территории района, часть из них находились в опасной зоне, которая страдала от постоянных обстрелов со стороны врага. Как представитель законодательной ветви власти, выяснил для себя какие проблемные вопросы с воплощением законодательства в жизнь на местах, среди них: механизм системы оповещения граждан; изменение места жительства военнообязанных и отсутствие информации в ТЦК; отсутствие оперативного обмена информацией ТЦК, СП, органами местного самоуправления и полицией», – отметил нардеп.

Александр Пасичный отметил, что выслушал взгляды начальников ТРК, какие изменения для улучшения их работы и налаживания взаимодействия со всеми ветвями власти необходимы на государственном уровне.

«Вместе с Сергеем Белым обсудили пути налаживания взаимодействия по работе с общинами, определили направления совместной работы и дальнейшее взаимодействие. Со своей стороны, хотел бы поблагодарить работников ТЦК за их важный труд ради нашего будущего!», — добавил он.

Ранее народный депутат Украины Александр Пасичный провел встречу с председателями общин Николаевского района. Они обсудили вопросы работы критической инфраструктуры и послевоенное восстановление.