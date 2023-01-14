Президент Владимир Зеленый заявил, что все причастные к ракетному удару по жилому дому в городе Днепр в субботу, 14 января, должны быть наказаны. Мир должен остановить русский террор.
Об этом он написал в Telegram.
По словам президента, на месте происшествий работают спасатели, вину будут всю ночь разбирать завалы.
«Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», – написал Владимир Зеленский.
Напомним, днем 14 января во время полномасштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре.
Российская атака на Днепр 14 января унесла как минимум пять жизней. Ранены 39 человек.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Президент Владимир Зеленый заявил, что все причастные к ракетному удару по жилому дому в городе Днепр в субботу, 14 января, должны быть наказаны. Мир должен остановить русский террор.
Об этом он написал в Telegram.
По словам президента, на месте происшествий работают спасатели, вину будут всю ночь разбирать завалы.
«Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», – написал Владимир Зеленский.
Напомним, днем 14 января во время полномасштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре.
Российская атака на Днепр 14 января унесла как минимум пять жизней. Ранены 39 человек.