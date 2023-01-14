Президент Владимир Зеленый заявил, что все причастные к ракетному удару по жилому дому в городе Днепр в субботу, 14 января, должны быть наказаны. Мир должен остановить русский террор.

Об этом он написал в Telegram.

По словам президента, на месте происшествий работают спасатели, вину будут всю ночь разбирать завалы.

«Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», – написал Владимир Зеленский.