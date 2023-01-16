Украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.
Об этом сообщает журналист «Голоса Америки» Остапа Ярыша.
По его данным, в Оклахому прибыли около 100 украинских бойцов. В Пентагоне для них была разработана ускоренная программа тренировок.
Ранее сообщалось, что зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни.
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Украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.
Об этом сообщает журналист «Голоса Америки» Остапа Ярыша.
По его данным, в Оклахому прибыли около 100 украинских бойцов. В Пентагоне для них была разработана ускоренная программа тренировок.
Ранее сообщалось, что зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни.