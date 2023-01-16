Украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает журналист «Голоса Америки» Остапа Ярыша.

По его данным, в Оклахому прибыли около 100 украинских бойцов. В Пентагоне для них была разработана ускоренная программа тренировок.

Ранее сообщалось, что зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни.