Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля. В Пекине он намерен встретиться с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым обсудит, в частности, войну РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отметим, что встреча будет продолжением переговоров между Китаем и США, которые начались в рамках саммита G20 в Индонезии.

Цинь Ган недавно получил новую должность в китайском правительстве. До этого он работал послом в США.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что Энтони во время визита в Китай будет говорить о войне РФ против Украины.

По его словам, США надеются, что Китай не будет оказывать содействие усилиям Москвы и не будет оказывать помощь РФ в безопасности или в обходе санкций.

— Война России против Украины была в повестке дня задолго до ее начала. Угроза российской агрессии была в повестке дня до 24 февраля, когда государственный секретарь Блинкен разговаривал со своим китайским коллегой, - сказал Нед Прайс.

Напомним, украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.