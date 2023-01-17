Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Эксперты планируют обеспечить ядерную безопасность во время войны.

— Флаг МАГАТЭ сейчас развевается над Южноукраинской атомной электростанцией. Мы здесь, чтобы остаться, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта. Вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех украинских АЭС, - сообщил Рафаэль Гросси.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет свою миссию в Украине для того, чтобы предотвратить возникновение ядерной аварии во время войны России против нашего государства.