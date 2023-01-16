Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет свою миссию в Украине для того, чтобы предотвратить возникновение ядерной аварии во время войны России против нашего государства.

Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

— МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта. Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности, – написал он.

Ранее сообщалось, что в Украину на АЭС прибудут мониторинговые миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для контроля состояния безопасности станций в условиях войны.