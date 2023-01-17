Советник Офиса президента Алексей Арестович после высказываний про ракетний удар в Днепре написал заявление об увольнении.
Подписанное заявление Алексей Арестович опубликовал на своей странице в Facebook.
— Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку, — отметил в сообщении Алексей Арестович.
Ранее сообщалось, что народные депутаты собирают в Верховной Раде подписи с требованием уволить советника Офиса президента Алексея Арестовича после его заявления о ракетном ударе в Днепре.
По данным «Детектор медиа», депутаты призывают главу Офиса президента Андрея Ермака сделать официальное заявление, однозначно отграничивающее ОП от «частных экспертиз» Арестовича на военную тематику.
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Советник Офиса президента Алексей Арестович после высказываний про ракетний удар в Днепре написал заявление об увольнении.
Подписанное заявление Алексей Арестович опубликовал на своей странице в Facebook.
— Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку, — отметил в сообщении Алексей Арестович.
Ранее сообщалось, что народные депутаты собирают в Верховной Раде подписи с требованием уволить советника Офиса президента Алексея Арестовича после его заявления о ракетном ударе в Днепре.
По данным «Детектор медиа», депутаты призывают главу Офиса президента Андрея Ермака сделать официальное заявление, однозначно отграничивающее ОП от «частных экспертиз» Арестовича на военную тематику.