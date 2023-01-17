Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что хочет отчитаться и рассказать о своей работе в прошлом 2022 году, но не уверен, что может это сделать из соображений безопасности.

Об этом Виталий Ким сказал в комментарии «НикВести».

— Я подумаю (о проведении пресс-конференции, - прим.), но перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно знать, что вам отвечать, ведь большинство работы, которая была сначала войны, была проведена засекречена. Но мне не стыдно за результаты и я хочу рассказать, но я проконсультируюсь, могу ли я отчитаться, о том, что я делал в прошлом году, - сказал Виталий Ким.

Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли глава области проводить кадровые изменения в своей команде, Виталий Ким сказал, что планирует расширять.

— Мы только подбираем команду, расширяем и будем еще расширять. Мы не понимали, какие будут изменения по налоговым поступлениям, по НДФЛ от военнослужащих и не тратили много средств. Перенесли их на этот год, потому что мы не понимали, будет ли наполнение бюджета. Поэтому мы сгенерировали и сэкономили средства, – сказал Виталий Ким.

Он добавил, что в 2023 году планирует начать процесс восстановления объектов, разрушенных в Николаевской области в результате вторжения России в Украину. В первую очередь, это будет происходить на средства государственного бюджета. Средства областного бюджета будут тратиться на те проекты, которые не будут предусмотрены государственными программами.

— Я оставлю те минимальные средства, которые нам нужны, и мы начинаем сейчас восстановление разрушенных объектов. Но планируются определенные изменения по министерствам там, и в их финансировании будут школы, сады, больницы. Поэтому я считаю, что нужно государственные средства использовать в первую очередь для восстановления. А областные – на то, что не предусмотрено государственными программами. Мы сейчас находимся в той стадии, когда согласны, где и какие средства будем использовать, - сказал Виталий Ким.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что народные депутаты Верховной Рады Украины IX созыва, избранные от «Оппозиционной платформы — За жизнь», должны быть лишены мандатов.