Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что народные депутаты Верховной Рады Украины IX созыва, избранные от «Оппозиционной платформы — За жизнь», должны быть лишены мандатов.

Свою позицию он озвучил в комментарии корреспонденту «НикВести».

— Я знаю, что есть законопроект, который сейчас систематизирует эту процедуру. И это должно быть. Но это политический вопрос голосования. Будет ли Рада конституционной? Моя позиция, что все должны быть лишены мандатов и изгнаны, но после того, как мы разберемся, как будет работать Верховная Рада и определим механизм, – сказал он.

Напомним, 13 января Верховная Рада Украины приняла решение о лишении депутатских мандатов 5 парламентариев от «ОПЗЖ», в том числе Виктора Медведчука, Рената Кузьмина, Тараса Козака, а также внефракционных Андрея Деркача и Андрея Аксенова.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что все народные депутаты ВРУ IX созыва от «Оппозиционной платформы – За жизнь» должны быть лишены мандатов.