Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что во время войны должна работать исполнительная власть, а депутаты местных советов не востребованы, поскольку капитальные расходы и программы развития не выполняются, а все остальное — полномочия исполнительного комитета.

Об этом Виталий Ким сказал в комментарии «НикВести», отвечая на вопрос корреспондента о том, отвечает ли на сегодняшний день работа депутатов Николаевского городского совета запросам избирателей.

— Мое личное мнение, что во время войны должна работать исполнительная власть. Потому это не время для депутатов, скажем так, для утверждения тех или иных проектов. Заблокированы капитальные расходы и программы развития, разрешены только экстренные расходы, находящиеся в полномочиях исполнительной власти и исполнительного комитета. Я думаю, что это оправдано, – сказал Виталий Ким.

При этом, отвечая на вопрос, почему в таком случае не распустить городской совет Николаева и ввести военную администрацию, Виталий Ким сказал, что это пока не нужно, поскольку депутаты «поддерживают исполнительную власть».

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА

— Сейчас депутаты городского совета изучают все проекты и поддерживают исполнительную власть. Если будут проблемы с депутатским корпусом, тогда нужно будет вводить военную администрацию, но сейчас все депутаты понимают положение вещей, не блокируют никакие вопросы, многие не обсуждают и согласны с теми проектами, которые предоставляет исполнительный совет в лице мэра, - сказал Виталий Ким.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич не исключает увольнений или перестановок в исполнительных подразделениях городского совета.