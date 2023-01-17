Мэр Николаева Александр Сенкевич не исключает увольнений или перестановок в исполнительных подразделениях городского совета.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондента «НикВести» о том, будут ли кадровые изменения в команде мэра в зависимости от того, кто как проявил себя во время войны.

— Я думаю, что да. Во-первых, хочу сказать, что некоторые люди во время войны уже ушли — кто на повышение, кто начал работать даже в Херсонской ОВА. То есть люди меняются. Некоторые проявили себя во время войны, некоторые отсиделись, некоторые уехали из города. Хотя я не осуждаю никого, потому что был тем человеком, который постоянно всем говорил: «Уезжайте из города». Особенно женщинам и детям. Поэтому, когда меня спрашивают, как я буду реагировать на людей, которые во время войны уехали, а теперь возвращаются, — очень хорошо. Если они выполняют свои обязанности, даже отдаленно. Но, думаю, что изменения будут, и это логично, что кто-то проявил себя, а кто-то наоборот не проявил, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, после того как Апелляционный суд признал недействительным договор о передаче бизнесмену Александру Скрипину в аренду территории «Сказки», городской голова Николаева Александр Сенкевич планирует провести новый конкурс по аренде детского городка.

Также сообщалось, что в пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города.