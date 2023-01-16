После того, как Апелляционный суд признал недействительным договор о передаче бизнесмену Александру Скрыпину в аренду территории «Сказки», городской голова Николаева Александр Сенкевич планирует провести новый конкурс по аренде детского городка.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

— Мы примем во внимание все проблемы, которые суд признал неправомерно сделанными. Откорректируем процесс проведения конкурса, проведем независимую оценку, сколько денег уже было вложено — человек, инвестировавший в этот объект, фиксировал все расходы. И если другой человек победит в конкурсе, он просто должен будет компенсировать человеку, вложившему эти средства, — сказал Александр Сенкевич.

На уточняющий вопрос, будет ли в условиях конкурса четко прописана компенсация Александру Скрыпину, мэр отметил, что с этим нужно будет «разобраться».

— Нужно будет разобраться, потому что все, что инвестировано, все там есть. Его нельзя вынести, это неотъемлемые улучшения. То есть мы что, будем собирать назад траву или деревья, плитку сдирать назад?, — отметил мэр.

В любом случае, Александр Сенкевич уверен, что управлять «Сказкой» должно частное предприятие, чтобы не тратить средства на этот объект из горбюджета.

— Я считаю, что вместо того, чтобы вкладывать миллионы гривен туда ежегодно из местного бюджета, нужно использовать государственное и частное партнерство, чтобы делать такие объекты лучше, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договор между горсоветом и предпринимателем Александром Скрипиным относительно пользования детским городком «Сказка». Однако Александр Скрипин до сих пор является победителем конкурса.

После этого Александр Скрипин подал апелляцию на решение суда, однако проиграл ее.

Напомним, что для экономии средств николаевский детский городок «Сказка» хотят реорганизовать и присоединят к Николаевскому городскому дворцу культуры и торжественным событиям. В связи с этим будут уволены пять работников.