Апелляционный суд признал недействительным договор о передаче бизнесмену Александру Скрипину в аренду территории детского городка «Сказка».

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Отмечается, что Юго-западным апелляционным хозяйственным судом подтверждена законность требований прокурора и оставлено в силе решение хозяйственного суда Николаевской области о признании недействительным договора о предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» в Николаеве.

Как установлено прокуратурой, размер арендной платы был определен без учета требований Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества». Как следствие, местный бюджет ежегодно недополучает от такого использования имущества почти 3 миллиона гривен.

Кроме того, заключение договора в течение длительного времени исключало возможность использования детского городка по назначению – для проведения досуга родителей с детьми.

— С целью возобновления нарушенных интересов территориальной громады, прокурор обратился в суд с иском о признании недействительным решения конкурсной комиссии, избранной победителем на занятие предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка» и договора о праве осуществления предпринимательской деятельности от 01.03.2021 Бюджетным учреждением Николаевского городского совета «Культурно-игровой комплекс «Детский городок «Сказка» и физическим лицом-предпринимателем. Следовательно, судом признан недействительным указанный выше договор, поскольку последний заключен с нарушением требований действующего законодательства и противоречит интересам государства и территориального общества, а кроме того наносит ущерб территориальной громаде в виде недополучения арендных платежей, — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договор между горсоветом и предпринимателем Александром Скрипиным относительно пользования детским городком «Сказка». Однако Александр Скрипин до сих пор является победителем конкурса.

Напомним, что для экономии средств николаевский детский городок «Сказка» реорганизуют и присоединят к Николаевскому городскому дворцу культуры и торжественным событиям. В связи с этим будут уволены пять работников.