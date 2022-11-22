Вопрос аренды детского городка «Сказка до сих пор решается в суде. Бизнесмен Александр Скрипин подал апелляцию на решение суда, признавшего недействительным договор аренды.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города, передают «НикВести».

Как сообщалось, Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договор между горсоветом и предпринимателем Александром Скрипиным относительно пользования детским городком «Сказка». Однако Александр Скрипин до сих пор является победителем конкурса.

— Было назначено рассмотрение апелляционной жалобы на 17 ноября. В связи с тем, что не было света, то рассмотрение перенесено. На сегодняшний день арендатор и исполком подали апелляционную жалобу на решение первой инстанции суда. Окончательное решение еще не принято, — сообщила заместитель начальника управления коммунального имущества Николаевского горсовета Татьяна Дмитрова.

Между тем Татьяна Дмитрова подчеркнула, что есть другие рычаги, с помощью которых Александр Скрипин останется арендатором территории.

— Прокуратура обращалась с иском, но, по моему мнению, были непонятны исковые требования. Прокуратура обратилась с такими вопросами, чтобы признать победителя конкурса неправомочным проводить эту деятельность. Но этот конкурс был проведён на основании решения исполкома, претензий к этому не было. Также не было претензий к тому, как он (конкурс, – прим.) проводился. Только были претензии к определению победителя. Победитель вместе с исполкомом оспаривает эту позицию прокуратуры. Я не могу прогнозировать, как закончится этот спор. Но есть другие рычаги, чтобы Скрипин остался на этой территории, — отметила она.

Как сообщалось, 1 марта 2021 Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрипин, который, по данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на предпринимательскую деятельность на территории детского городка эффективным управлением коммунального имущества.

При этом депутаты горсовета удивлялись, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а именно городок новый арендатор сможет превратить в лучшее.

Кроме того, директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним расторгнут.