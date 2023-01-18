Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что, несмотря на дистанционный формат проведения сессий и комиссий, работа депутатов горсовета и исполнительной власти не изменилась.

Об этом он заявил в комментарии «НикВести».

Мэр считает, что и в онлайн-формате у депутатов есть возможность влиять на процессы. В частности, депутаты могут выступать с политическими заявлениями и не голосовать за отдельные документы, принимаемые на сессии.

– Мне кажется, что главное это решение. Мы видим, что в онлайн формате у депутатов есть возможность выступить с политическими заявлениями, поспорить. Кого обвинить в чем-то или наоборот оправдать. Мне кажется, что ничего не изменилось с точки зрения возможности депутатов вливать на процессы и голосовать или не голосовать за отдельные документы, которые мы видим на сессии. Конечно, нет этой тактильности, но пока есть опасность поражения городских объектов ракетами, собирать людей на сессию физически – считаю опасным, это может закончиться некрасиво, – прокомментировал Александр Сенкевич.