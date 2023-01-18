Власти Николаева рассматривают несколько видов помощи от партнеров Королевства Дания и надеются, что процесс восстановления города начнется уже в этом году.

Об этом николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал в комментарии «НикВести».

По словам Александра Сенкевича, сотрудничество будет взаимовыгодным, поскольку к восстановлению Николаева будут привлечены европейские компании, которые согласятся вкладывать инвестиции в наш город.

— Сегодня речь не идет о конкретных объектах, которые будут восстановлены за средства Дании. Сегодня мы рассматриваем два типа помощи от Дании: первая – помощь по запуску бизнеса, подразумевающая экономическую составляющую. Дания хочет инвестировать в украинские предприятия. Также Дания хочет помогать своим инвесторам, которые будут заходить сюда и работать здесь. Главная идея – создание дополнительной финансовой массы, то есть средств, которые будут помогать развиваться городу. Во-вторых, – это средство возвращения людей, потому что люди хотят возвращаться туда, где есть работа и возможность заработать деньги, чтобы восстановить свое жилье и уровень жизни, который у них был до этого, – сообщил мэр.

Также он рассказал, что готовится генеральный план послевоенного восстановления Николаева, уже после его утверждения Дания выберет несколько объектов для восстановления.

— Мы сейчас готовим план восстановления, который будет базироваться на генеральном плане, также на той работе, которую проработали с киевской школой экономики по описанию всех бюджетных потерь, которые мы имеем в городе Николаеве. На базе этого они выберут некоторые объекты в течение этого года, и уже некоторые из них будем восстанавливать, – прокомментировал Александр Сенкевич.

Мэр надеется, что после войны город сильно изменится. Потому что планируется не просто восстановить разрушенные объекты в том виде какими они были до войны, а действовать по принципу build, but better (отстроить лучше, чем было, – прим.).

— Все объекты будут восстанавливаться по принципу build, but better, это не означает, что будут восстанавливаться те же объекты, в каком виде они были. Возможно, они будут полностью снесены и будет построен один объект. К примеру, в Корабельном районе у нас уничтожены две школы. Восстанавливать обе, сделать ли одну нормальную и наладить транспортное сообщение, – резюмировал Александр Сенкевич.

Как известно, Дания сотрудничает с Николаевом, оказывая городу финансовую и материальную помощь. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что финансирование восстановления разрушенных объектов должно происходить без участия представителей городского совета и чиновников из Киева. По его мнению, такой подход исключит какие-либо коррупционные риски.